Il Sannio che Produce: strategie per crescita, filiere e competitività L'iniziativa della Copagri, venerdì a Pietrelcina

E' in programma venerdì 27 febbraio presso il Palavetro di Pietrelcina, con inizio alle ore 09:30 il Congresso, dal titolo “Il Sannio che Produce – Strategie per crescita, filiere e competitività”.

L'iniziativa della Copagri – Confederazione Produttori Agricoli, Sezione Provinciale di Benevento rappresenta un importante momento di confronto sulle prospettive di sviluppo del comparto agricolo sannita, sulle strategie di rafforzamento delle filiere e sulle opportunità di crescita e competitività del territorio.



I lavori congressuali si apriranno alle ore 09:00 con l’accoglienza dei delegati. Alle ore 09:30 è prevista l’apertura ufficiale con la relazione introduttiva del Presidente Regionale Copagri, Salvatore Ciardiello. Seguiranno, alle ore 10:00, i saluti istituzionali: Salvatore Mazzone, Sindaco di Pietrelcina, parteciperà ai lavori congressuali l’Assessore Regionale all’Agricoltura della Regione Campania, Dott.ssa Mariacarmela Serluca. Alle ore 10:30 si terrà il dibattito congressuale, mentre alle ore 12:00 sono previste le operazioni di voto.

Le conclusioni, in programma alle ore 12:30, saranno affidate al Presidente Nazionale Copagri, Tommaso Battista.

Il Congresso rappresenta un momento centrale per delineare le linee programmatiche dell’organizzazione che rappresenta oltre 1000 aziende agricole sul territorio provinciale, rafforzare il dialogo con le istituzioni e definire le priorità per il futuro dell’agricoltura sannita.