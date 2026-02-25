"Gravi carenze igienico sanitarie": carabinieri del Nas chiudono supermercato Controlli degli specialisti dell'Arma con i tecnici dell'Asl anche a Benevento

Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Salerno in azione anche nel Sannio per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti.

Controlli che hanno riguardato varie città della Campania e Benevento. Nel capoluogo sannita, in particolare, durante un’ispezione che si è svolta congiuntamente all'Asl, è stato adottato un provvedimento di chiusura di un supermercato a causa “del riscontro di gravi carenze igienico-sanitarie. Nello specifico, i militari hanno accertato sporco diffuso e presenza di ragnatele in vari ambienti, pannelli della controsoffittatura danneggiati, mattonelle dell’area vendita divelte, finestre con vetri rotti o prive di barriere contro l'intrusione di animali infestanti, celle frigorifere e banchi espositori sporchi, mancata sterilizzazione degli utensili nel reparto macelleria, derrate alimentari stoccate in modo non conforme, nonché assenza di acqua calda e di spogliatoi dedicati al personale”.

Per la mancata osservanza delle procedure di sanificazione e di autocontrollo (H.A.C.C.P.) sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro.