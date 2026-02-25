Definizione agevolata dei tributi, via libera in Giunta comunale di Benevento

La riduzione-esclusione degli interessi e delle sanzioni

Benevento.  

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all'adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi della legge numero 199/2025 e di uno schema di regolamento per l’adesione del Comune di Benevento alla definizione agevolata dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, la cosiddetta 'rottamazione delle cartelle'.
"La legge di bilancio - spiega l'assessore al Bilancio Giovanna Razzano - dispone la facoltà per gli enti locali di introdurre, mediante l’adozione di specifico regolamento, forme di definizione che prevedano la riduzione-esclusione degli interessi e delle sanzioni al fine di consentire a chi non lo ha fatto nei termini previsti di estinguere le proprie obbligazioni nei confronti dell’Ente; possono essere oggetto della definizione agevolata tutti i tributi gestiti dall’ente locale (con la sola eccezione, pertanto, dell’addizionale Irpef) nonché le entrate di natura patrimoniale. Questa misura si pone in continuità con precedenti interventi di definizione agevolata e rappresenta un'opzione importante per i contribuenti di chiudere forme di vertenza con l'Ente".

