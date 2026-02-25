Biglietti per la sfida di Potenza: è corsa contro il tempo Tra meno di un'ora potrebbe già esserci il "sold out"

E' una corsa contro il tempo. In un'ora sono già volati via quasi 300 biglietti per la sfida di Potenza. Chi avrà il dito più veloce, come i vecchi pistoleri del West, riuscirà ad accaparrarsi il prezioso tagliando nella picocla curva del Viviani. L'on Line è così.

D'altro canto, con il precedente di Altamura, dove si è andati oltre le 1.200 unità, c'era da attenderselo che ci fosse una corsa così repentina al biglietto.

E' il momento cruciale del campionato, lo hanno capito tutti. Bisogna stare vicini alla squadra del cuore e non si può tergiversare. La trasferta di Potenza è vitale per il Benevento, che ha la possibilità di incrementare ulteriormente il vantaggio sul Catania (che è di scena a Salerno) proprio la settimana prima dellos scontro diretto al Vigorito. E' indubbio che al Benevento andrebbe bene anche mantenere le distanze inalterate, per presentarsi allo scontro diretto con gli attuali cinque punti di vantaggio. Ma è tutto in gioco e questo la gente lo ha capito. E non vuole lasciare sola la squadra impegnata severamente sul campo lucano.

Inutile dire che tra meno di un'ora ci attendiamo che si esponga nelle ricevitorie il cartello del “sold out”.