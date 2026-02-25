Benevento, le gare in programma nel weekend: la Primavera ospita il Monopoli I giallorossi di De Angelis cercano la vittoria per non allontanarsi troppo dalla zona play off

Il prossimo weekend di calcio giocato riserva tre impegni per il settore giovanile del Benevento Calcio. Non scenderà in campo la formazione under 16. La compagine allenata da Leone, reduce dalla vittoria casalinga conquistata contro la Casertana, sarà "costretta" a riposare singolarmente a causa del numero dispari di formazioni presenti nel girone. I giallorossi torneranno in campo il prossimo 8 marzo, quando affronteranno i pari età del Picerno in trasferta. Impegno casalingo, invece, per la Primavera di De Angelis che all'Avellola affronterà il Monopoli. Dopo il pareggio esterno contro il Cosenza, i giallorossi sono desiderosi di riscatto, soprattutto per interrompere il digiuno di successi: l'ultimo acuto risale allo scorso 24 gennaio, quando vinsero in casa del Crotone. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30. Trasferte per le under 17 e 15 che saranno impegnate entrambe a Campobasso. Aprirà le danze la formazione di Festa alle 11, poi sarà la volta dei ragazzi di Schiavi che scenderanno in campo alle 13:15.

Clicca qui per le classifiche del settore giovanile sannita.