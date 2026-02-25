Benevento, momento decisivo. E Vigorito fa sentire la sua presenza Il presidente ha trascorso tutta la mattinata all'Avellola insieme alla squadra

“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. Come dire che quando aumentano le difficoltà è quello il momento di aumentare l'impegno. Il motto è di origine americana (dal film Animal House), ma è entrato nell'accezione comune anche in Italia. E si addice al Benevento, che è sicuramente nel momento decisivo della stagione. Si piò interpretare così la grande partecipazione di pubblico nelle ultime due partite. Un vero e proprio esodo quello di Altamura, limitato a 500 tifosi quello di Potenza, ma solo per la limitata capienza dello stadio Viviani.

E' invece usuale che il presidente sia vicino alla sua squadra, in qualunque momento della stagione.

Questa mattina Oreste Vigorito ha speso il suo prezioso tempo all'interno del campo Avellola, facendo sentire la sua vicinanza alla squadra. Non è un comportamento fuori dell'ordinario, il presidente è abituato a far sentire la sua presenza nei momenti più delicati della stagione. E questo certamente lo è. Il calendario offre una serie di incroci che possono segnare il destino di questa stagione. Il Catania, ovvero, l'avversario più pericoloso nella lotta per la promozione diretta, ha due trasferte che possono cambiare la storia di questo campionato. Domenica all'Arechi di Salerno, tra l'altro senza tifosi, poi giovedì al Vigorito, contro la squadra di Floro Flores. E' il momento di stringersi intorno alla squadra, di fare corpo unico e di far sì che il campionato prenda la strada desiderata con la strega in B.