Benevento Primavera, Kwete sicuro: "Non dobbiamo perdere di vista i play off" Il difensore giallorosso in vista del Monopoli: "Vincere a tutti i costi"

La Primavera del Benevento vuole tornare quanto prima alla vittoria, in modo da non perdere di vista la zona play off che attualmente dista due lunghezze. Il difensore Kwete ha commentato il pareggio rimediato dai giallorossi in casa del Cosenza: "È stata una partita difficile, anche perché abbiamo affrontato un modo di giocare molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Nonostante questo, penso che abbiamo disputato una buona gara. Dobbiamo però imparare ad adattarci a situazioni diverse, perché non su tutti i campi possiamo esprimere il nostro calcio come piace a noi. Con il cambio dell’allenatore è arrivato anche un nuovo modo di giocare e non è semplice adattarsi subito: questo sta influendo un po’ sul nostro percorso in campionato. Dal punto di vista personale le cose stanno andando molto bene, sia negli allenamenti con la prima squadra, e continuerò a impegnarmi al massimo per ottenere altre convocazioni". In vista del match di sabato con il Monopoli, Kwete non ha dubbi: "Dobbiamo puntare alla vittoria a tutti i costi perché il nostro obiettivo, i play off, si sta allontanando. Da qui fino all’ultima partita dobbiamo cercare sempre di vincere".