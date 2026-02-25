Ex capo della Mobile di Napoli, Giovanni Leuci nuovo Questore di Benevento Casertano d'origine, dal '96 in Polizia. Dal 1 aprile succede al Questore Trabunella

E' Giovanni Leuci il nuovo Questore di Benevento. Oggi la designazione del neo dirigente superiore della Polizia che dal 1 aprile prenderà il posto dell'attuale Questore Giovanni Trabunella, a Benevento dal novembre 2023, che andrà in pensione.

Casertano d'origine, in Polizia dal 1996, Leuci è stato per molti anni, con diversi ruoli, presso la Questura di Trapani: capo della Mobile dal 2010 al 2016, dal 2016 al 2018 ha prestato servizio nella Divisione polizia amministrativa della Questura di Varese, e, nominato primo dirigente, è tornato in Sicilia per guidare la Divisione Anticrimine della Questura di Trapani, incarico che ha ricoperto fino al 2024. Quando è stato nominato dirigente della Squadra mobile di Napoli, dove, come in Sicilia, ha condotto nu,erose operazioni antidroga ed inmatyeria di criialità organizzata.

Infine, la promozione a dirigente superiore e il ruolo di Questore di Benevento.