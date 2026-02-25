Domande per alloggi popolari a Benevento: da lunedì sportello dedicato al Comune Dal 2 marzo e fino al 15 aprile. Per l’Avviso ERP 2026 è necessario presentare una nuova domanda

Si ricorda che, a partire dalle 12 di lunedì 2 marzo 2026 e fino alle ore 14 di mercoledì 15 aprile 2026, sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel Comune di Benevento.

A partire da martedì 3 marzo e fino al 14 aprile 2026, il Comune di Benevento metterà a disposizione uno sportello informativo dedicato, aperto presso gli uffici del Settore Urbanistica del Comune di Benevento, nei seguenti giorni e orari:

• martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

• giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per partecipare all’Avviso ERP 2026 è necessario presentare una nuova domanda, non essendo possibile confermare né aggiornare l’istanza presentata in occasione dell’Avviso 2022. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato della Regione Campania, dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026 alle ore 14:00 del 15 aprile 2026. L’accesso alla piattaforma sarà consentito esclusivamente mediante autenticazione con SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Possono presentare domanda i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, nonché i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo idoneo all’accesso ai servizi abitativi pubblici. È richiesto che il nucleo familiare non sia proprietario di un immobile adeguato alle proprie esigenze abitative, né in Campania né nel restante territorio nazionale, nei limiti previsti dalla normativa vigente; che non risulti già assegnatario di un alloggio ERP o destinatario di provvedimenti di revoca o annullamento di precedenti assegnazioni; e che non abbia occupato abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il valore ISEE del nucleo familiare non dovrà essere superiore a euro 16.000. La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi sarà formata sulla base di un punteggio complessivo determinato tenendo conto del valore ISEE, della composizione del nucleo familiare e delle condizioni socio-economiche e abitative dichiarate. È previsto un punteggio aggiuntivo in presenza di disabilità certificata o condizioni di non autosufficienza debitamente documentate, nonché per nuclei familiari numerosi o con presenza di minori o persone anziane.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà inoltre valutata la presenza di situazioni di particolare disagio abitativo, quali condizioni di sovraffollamento rispetto alla superficie dell’alloggio, carenze strutturali o igienico-sanitarie accertate dagli organi competenti, utilizzo di locali non idonei all’uso abitativo, nonché la presenza di provvedimenti di sfratto esecutivo o di sgombero. L’Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del fabbisogno abitativo e nelle graduatorie ERP 2026 prevede inoltre specifiche misure di tutela a favore delle persone vittime di violenza, al fine di favorire l’accesso agli alloggi in condizioni di particolare vulnerabilità.