Teatro romano di Benevento. La pax romana e la costruzione della prima Europa Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 un laboratorio a cielo aperto

Un grande progetto di sperimentazione storica prenderà vita in uno dei luoghi più suggestivi della Campania antica, il Teatro romano di Benevento.

Nei giorni 28 febbraio e 1° marzo, l’antico teatro diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa di ricostruzione storica e sperimentazione archeologica, un percorso condiviso che vedrà protagoniste dieci associazioni di rievocazione storica provenienti da tutta Italia, unite da un obiettivo comune: studiare, comprendere e raccontare la storia attraverso la sperimentazione diretta.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Benevento Longobarda e coordinata dalle associazioni MosMaiorum (Roma) e Ubi Maior (Cerignola – FG), coinvolgerà i gruppi Figli di Danae (Ardea – Roma), Legio I Augusta Germanica (Arquà Polesine – Rovigo), DauníasAúskla (Ascoli Satriano – Foggia), Historia (Tivoli – Roma), Bona Dea (Cupra Marittima – AP), Associazione Epica – Legio VII Gemina (Roma) e SPQL Gruppo Storico Lucerino (Lucera – Foggia), per un totale di circa sessanta rievocatori.

Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, in cui gesti, tecniche, equipaggiamenti e momenti di vita quotidiana del passato prenderanno forma con rigore storico e scientifico.

Il progetto vede la supervisione dello storico Gastone Breccia, tra i più autorevoli studiosi italiani di storia militare antica, con la collaborazione e il supporto della Direzione del Teatro romano di Benevento.

Ancora una volta il Teatro romano si conferma luogo simbolo della cultura e della memoria storica, accogliendo un evento che coinvolge non solo realtà locali, ma associazioni e gruppi provenienti da tutta Italia, per un ritorno ideale alle origini, quando questi stessi spazi erano protagonisti della vita pubblica come luoghi di spettacolo, ma anche di condivisione del sapere.

Le giornate

Sabato 28 febbraio – Laboratorio di rievocazione (accesso con biglietto ordinario)

La prima giornata sarà interamente dedicata alle attività di laboratorio, con esercitazioni e prove tecniche riservate ai rievocatori, ma aperte anche ai visitatori del sito.

L’accesso al Teatro per il pubblico è previsto con regolare biglietto di ingresso, secondo le tariffe ordinarie in vigore.

Domenica 1 marzo – Dimostrazione pubblica (ingresso gratuito)

Alle ore 11.30 avrà luogo la dimostrazione per il pubblico, realizzata nell’ambito dell’iniziativa ministeriale “Domenica al Museo”, che prevede l’ingresso gratuito.

Dopo l’esibizione, i rievocatori resteranno a disposizione del pubblico per foto, curiosità e momenti di divulgazione, permettendo di toccare con mano abiti, oggetti e armamenti dell’epoca romana.