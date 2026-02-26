Mensa scolastica a Benevento. L'ira, dubbi e interrogativi dell'opposizione "Comune usa pugno duro su pasti da casa, controlli genitori. Chiarezza su dimensioni dei refettori"

"Sulla mensa scolastica, siamo di fronte ad atti di ritorsione politica dell'Amministrazione Mastella. In una fase critica, dopo la denuncia pubblica della Commissione Mensa e la sospensione del servizio da parte dell'Asl, invece di mostrare apertura, il Comune decide di usare il pugno duro con i genitori".

Così i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Farese e Maria Letizia Varricchio che proseguono: "Con una disposizione, il Settore Istruzione intende, infatti, vietare l'accesso ai refettori ai bambini che consumano il pasto da casa. Il ricorso al pasto domestico, oltre ad essere un diritto, è aumentato in questo periodo proprio per la perdita di fiducia delle famiglie dopo quanto avvenuto. Come e dove dovrebbero mangiare, secondo l'Amministrazione, i bambini che non intendono fruire della mensa? A Palazzo Mosti credono che le maestre abbiano il dono dell'ubiquità, sorvegliando contemporaneamente i bambini in aula e quelli in refettorio?

Ancora, il Comune dispone il blocco del terzo e quarto turno di somministrazione. Benissimo, ma immaginiamo che abbia provveduto ad adeguare i refettori alla nuova capienza. Oppure qualcuno immagina di poter far mangiare contemporaneamente, in alcuni casi, anche più di cento bambini in aule di poche decine di metri, in spregio a ogni regola di prevenzione e sicurezza?

Che dire, poi, dell'obbligo intimato alla Commissione Mensa di avvisare almeno tre giorni prima di effettuare i controlli nei refettori. Che efficacia e credibilità può avere una verifica annunciata da giorni? Siamo ai limiti del ridicolo - tuonano i consiglieri di opposizione -. Anziché rafforzare i controlli, li si ostacolano.

Ciliegina sulla torta, la convocazione trappola della Commissione Mensa, arrivata solo dopo richiesta formale dei genitori, per venerdì alle 13.30. Giorno e orario in cui, naturalmente, i docenti sono ancora in servizio e i genitori a lavoro. Noi sappiamo bene da che parte stare - concludono Megna, Farese e Varricchio -, a tutela di bambini e famiglie e non a difesa dell'operatore economico che da settimane lamenta la disdetta di centinaia di pasti ogni giorno. Dall'Amministrazione - concludono i consiglieri di Partito Democratico e Sinistra Italiana - fino ad ora ci sono stati, invece, solo silenzi, ambiguità, opacità sui documenti con verbali non resi pubblici e adesso, addirittura, atti punitivi".