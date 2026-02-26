"Lo scisma sommerso e Papa Francesco. Quando il Magistero Pontificio diventa..." L'8 marzo a Pietrelcina si presenta il libro del professore Melillo con ex ministro Sangiuliano

Il prossimo 8 marzo 2026, alle 10:30 presso il Palavetro di Pietrelcina si svolgerà la presentazione del libro di Leone Melillo “Lo scisma sommerso e Papa Francesco. Quando il Magistero Pontificio diventa pedagogia politica”, con l'introduzione di Enrique Del Percio, Magnifico Rettore dell’Università di San Isidro - Buenos Aires.

Interverranno Fr. Fortunato Grottola, Guardiano del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Pietrelcina; l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Capogruppo, Consiglio regionale della Campania; la professoressa Angela Filipponio Tatarella, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici del Ministero della cultura; Francesco Pionati, giornalista Rai e il professore Leone Melillo dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Università di San Isidro - Buenos Aires.