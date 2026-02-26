Sportello antiusura a Benevento. Troppi cittadini fuori dal credito legale Prefettura, Camera di Commercio e Finetica insieme contro l'usura. Ancora poche le denunce

“I fenomeni che poi generano l'usura potrebbero essere in parte arginati anche con l'aiuto delle banche, ovvero conoscere di più le persone che hanno di fronte invece di analizzare solo i bilanci e i numeri. Come si faceva una volta, creare un rapporto personale”.

Lo ha rimarcato questa mattina Girolamo Pettrone, Commissario straordinario della Camera di commercio Irpinia Sannio, durante l'inaugurazione dello sportello antiusura nato grazie all'impegno della Camera di Commercio, Prefettura e associazione Finetica. Un nuovo servizio rivolto alle micro - imprese con meno di 10 dipendenti e fatturati ridotti che da sempre nel Sannio rappresentano la linfa vitale dell'economia.

Il numero uno della camera di commercio di Benevento ha infatti spiegato come tante persone, tra questi piccoli imprenditori, non hanno accesso al credito da parte delle banche solo per questioni burocratiche che potrebbero essere risolte semplicemente con la conoscenza, da parte della banca del cliente.

In Campania sembra infatti “che il 25 per cento della popolazione attiva ha perso il diritto al credito legale, sono stati esclusioni dal sistema finanziario legale (banche ndr)” ha infatti rimarcato Nello Tuorto, presidente di Finetica che ha rimarcato anche come nelle zone interne purtroppo “stiamo assistendo alla cosiddetta desertificazione bancaria. Chiudono gli sportelli, le filiali, da sempre presidi di legalità, di prossimità lasciando il territorio scoperto ad altri fenomeni illegali”.

Di qui lo sportello inaugurato questa mattina che ha come obiettivo proprio quello di aiutare con una rete di protezione famiglie, commercianti e piccoli imprenditori in difficoltà con una profonda azione di prevenzione attraverso l'educazione finanziaria e l'accompagnamento all'utilizzo dei fondi di prevenzione previsti dalla legge.

"Le istituzioni sono al fianco dei cittadini in difficolta e con ogni mezzo a disposizone contrastano l'usura" ha invece spiegato il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella che ha partecipato al taglio del nastro con i vertici delle forze dell'ordine e con il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia, Nino Lombardi.