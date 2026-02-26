Dalle radici il nostro futuro: a Benevento la IX Assemblea della Cia La Confederazione italiana agricoltori: ecco i pilastri su cui costruire il futuro del settore

Grande partecipazione e forte spirito unitario hanno caratterizzato la IX Assemblea Provinciale di CIA Agricoltori Italiani svoltasi a Benevento, momento centrale di confronto e programmazione per il futuro dell’agricoltura sannita. All’incontro hanno preso parte 67 delegati e 36 invitati.

I lavori sono stati presieduti dal Commissario Provinciale Alessandro Mastrocinque, con gli interventi del Commissario Regionale Stefano Di Marzo e del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che hanno sottolineato il ruolo strategico del comparto agricolo per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato all’unanimità il documento programmatico che traccia le linee guida per i prossimi anni: valorizzazione delle tradizioni, innovazione, sostenibilità e rafforzamento della rappresentanza degli agricoltori sono i pilastri su cui costruire il futuro del settore.

L’assemblea ha inoltre designato i 27 delegati che rappresenteranno la provincia di Benevento al Congresso Regionale della CIA Campania, in programma a Napoli il prossimo 25 marzo.

A tutti loro è stato rivolto l’augurio di buon lavoro per portare con forza la voce del territorio sannita nel confronto regionale.

I delegati: Alessandro Mastrocinque, Michele Formichella, Antonio Ricci, Giuseppe Pica, Antonio De Michele, Patrizia Iannella, Somonangelo Mongillo, Liana Agostinelli, Daniele Falzarano, Rosa Morelli, Silvio Di Lonardo, Vito Antonio Pedicini, Corrado Franci, Erminio De Duonni, Pasquale Spitaletta, Raffaele Concia, Maria Assunta Orsino, Elvira Sale, Orazio Iesce, Concetta Biondi, Alfredo Mignone, Serafino Luisi, Fernando De Gregorio, Maria Carmela Di Biase, Donato Gentilcore, Maria Simone, Raffaele Lombardi.“

Dalle radici il nostro futuro” è il messaggio emerso con forza dall’assise: un impegno condiviso per difendere il reddito degli agricoltori, sostenere le aree interne e promuovere un modello di sviluppo agricolo moderno, competitivo e sostenibile.