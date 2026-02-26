Sabato la Primavera del Benevento Calcio affronterà il Monopoli, con l'intento di tornare alla vittoria per non perdere di vista i play off. Il difensore Scarpitella ha esordito nel commentare il pari rimediato nella scorsa giornata a Cosenza: "È stata una buona partita nel primo tempo; nel secondo ci siamo abbassati un po’, però abbiamo comunque fatto una buona gara e purtroppo non è andata come volevamo. Mancano ancora 12 giornate, e crediamo di poter conquistare questi playoff. Sabato ci aspetta una partita fondamentale per noi: dobbiamo vincerla, anche perché veniamo da risultati non molto positivi. Personalmente, mi sto trovando molto bene, anche se per me ci sono alti e bassi perché non sto giocando tutte le partite. In ogni allenamento cerco sempre di dare il massimo e migliorare. Mi ispiro a Giovanni Di Lorenzo, perché è il leader della squadra e trascina tutti i compagni. Il mio sogno è esordire per questa città".
Benevento Primavera, Scarpitella: "Contro il Monopoli sfida fondamentale"
Le parole del difensore giallorosso verso il match di sabato
Benevento.