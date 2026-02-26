Benevento Primavera, Scarpitella: "Contro il Monopoli sfida fondamentale" Le parole del difensore giallorosso verso il match di sabato

Sabato la Primavera del Benevento Calcio affronterà il Monopoli, con l'intento di tornare alla vittoria per non perdere di vista i play off. Il difensore Scarpitella ha esordito nel commentare il pari rimediato nella scorsa giornata a Cosenza: "È stata una buona partita nel primo tempo; nel secondo ci siamo abbassati un po’, però abbiamo comunque fatto una buona gara e purtroppo non è andata come volevamo. Mancano ancora 12 giornate, e crediamo di poter conquistare questi playoff. Sabato ci aspetta una partita fondamentale per noi: dobbiamo vincerla, anche perché veniamo da risultati non molto positivi. Personalmente, mi sto trovando molto bene, anche se per me ci sono alti e bassi perché non sto giocando tutte le partite. In ogni allenamento cerco sempre di dare il massimo e migliorare. Mi ispiro a Giovanni Di Lorenzo, perché è il leader della squadra e trascina tutti i compagni. Il mio sogno è esordire per questa città".