La rete #IDONNA Confindustria avvia la mappatura dell’imprenditoria femminile Empowerment femminile nel Sannio: l’importanza del network

La rete #IDONNA di Confindustria Benevento, che raggruppa 50 aderenti, nasce nel 2024 con lo scopo di coinvolgere nella vita associativa la componente femminile delle aziende iscritte, offrendo uno spazio informale in cui proporre idee e progetti da sottoporre alla governance di Confindustria Benevento e favorire la formazione di un autentico spirito associativo.

"Sono particolarmente orgogliosa di presentare l’iniziativa Mappatura dell’imprenditoria femminile nel Sannio: imprese, occupazione e ruoli di genere”, uno studio strutturato che punta a restituire una fotografia aggiornata, approfondita e scientificamente solida del contributo delle donne al sistema produttivo beneventano", ha spiegato Clementina Donisi coordinatrice della rete #IDONNA.

"E’ un progetto che nasce dall’ascolto del territorio, dal confronto delle aziende associate e dalla volontà di delineare delle linee d’azione e di sviluppo mirate partendo dalla fotografia reale del nostro tessuto imprenditoriale.

Non vogliamo limitarci a censire le imprese a conduzione femminile. Il nostro obiettivo - ha rimarcato Donisi - è più ampio e ambizioso: intendiamo analizzare la presenza e il posizionamento delle donne nell’intero tessuto economico locale, sia nelle aziende guidate da imprenditrici sia in quelle governate da imprenditori uomini che impiegano personale femminile.

Studieremo i ruoli ricoperti, i livelli di inquadramento, le responsabilità affidate, le tipologie contrattuali e, laddove possibile, raccoglieremo elementi utili a valutare il tema della parità salariale e delle opportunità di crescita professionale. Solo così potremo superare una visione limitata alla titolarità dell’impresa e offrire una lettura più realistica della partecipazione femminile all’economia sannita, sia in termini di leadership sia di occupazione.

Un passaggio strategico sarà la somministrazione di un questionario a tutte le aziende associate a Confindustria Benevento. Abbiamo condiviso questo modello progettuale con il Comitato Regionale Piccola Industria perché si inserisce nella progettualità più ampia della costituzione di una rete permanente pubblico privata sul gender gap ovvero la disparità (numerica, salariale, di occupazione, …) tra persone di differenti generi.

Per garantire solidità scientifica e affidabilità dei dati, lavoreremo in sinergia con fonti istituzionali come la Camera di Commercio, Unioncamere – attraverso l’Osservatorio sull’Imprenditoria Femminile – l’INPS, la Prefettura, le Università, l’Istat, la Regione Campania, oltre a centri studi e associazioni di categoria attive sul territorio. Il coinvolgimento delle realtà con cui collaboriamo stabilmente sarà fondamentale per garantire una diffusione ampia e partecipata dell’iniziativa.

Fin dalla costituzione la rete #IDONNA è stata un punto di riferimento non solo per le imprese associate a Confindustria, ma anche per altre associazioni territoriali. Abbiamo lavorato - ricorda ancora Donisi - per mettere a fattor comune le best practices di ognuna, creando connessioni concrete fondate su collaborazione, solidarietà e scambio di idee.

Con il gruppo Minerva di Federmanager Napoli Avellino Benevento Caserta abbiamo condiviso il progetto WOB 2025, percorso nazionale dedicato all’inserimento delle donne nei CDA di organizzazioni pubbliche e private, e l’iniziativa “ERIKA VUOL FARE LA MANAGER”. Con APS Artemide abbiamo partecipato al Veria Fest 2025 a Pago Veiano, dedicato alle pari opportunità. Con il Centro di Ricerca Kinetès e il network Women in Business abbiamo condiviso il networking event tra imprenditrici, manager e studiose. Abbiamo inoltre ospitato presso la sede di Confindustria l’evento nazionale Women in Charge On Tour, incentrato su formazione, empowerment, parità di genere e inclusione, e condiviso con EWMD Napoli l’iniziativa #DONNE risSTEMate nell’ambito della settimana nazionale delle STEM.

Sono particolarmente orgogliosa del clima propositivo che si è creato attorno alla rete #IDONNA. Sono convinta che, grazie alla condivisione e al coinvolgimento di tutte le associazioni, riusciremo a ottenere risultati significativi dalla mappatura.

Per la raccolta, l’elaborazione dei dati e l’analisi statistica ci avvarremo del supporto dell’Università degli Studi del Sannio, che garantirà un approccio metodologico integrato, combinando analisi quantitativa e qualitativa. La ricerca culminerà in un report validato con gli stakeholder territoriali e in una fase di disseminazione pubblica dei risultati.

Gli impatti attesi sono significativi. La ricerca offrirà agli enti locali – Comune, Provincia e Camera di Commercio – ed al sistema confindustriale, uno strumento conoscitivo fondamentale per orientare politiche di sviluppo più mirate. Metterà in evidenza eventuali gap di genere nei livelli di responsabilità, nella stabilità contrattuale e nelle opportunità di crescita professionale, individuando aree prioritarie di intervento come formazione, accesso al credito, supporto all’innovazione e networking tra imprenditrici.

Soprattutto, questa mappatura costituirà una base dati dinamica, aggiornabile e replicabile nel tempo, capace di monitorare l’evoluzione dell’imprenditoria femminile nel Sannio e di accompagnarne la crescita. Con questa iniziativa non vogliamo soltanto analizzare la realtà esistente, ma contribuire attivamente alla costruzione di un ecosistema economico più inclusivo, competitivo e capace di valorizzare il talento e la leadership delle donne nel territorio beneventano.

Credo profondamente che fare rete significhi creare opportunità. E questa mappatura rappresenta, per noi, - conclude Donisi -un passo concreto verso una crescita condivisa e sostenibile del nostro territorio".