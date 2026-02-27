Matera (FdI): buon lavoro al nuovo questore di Benevento, Giovanni Leuci "Piena disponibilità alla collaborazione istituzionale, nell’esclusivo interesse della sicurezza"

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nuovo Questore di Benevento”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, componente dell’Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica.



“Il curriculum del dottore Leuci - prosegue Matera - caratterizzato da una lunga esperienza maturata in territori complessi, dalla guida della Squadra Mobile di Napoli ai prestigiosi incarichi ricoperti in Sicilia e in Lombardia, rappresenta una garanzia di altissima professionalità e competenza. Sono certo che tale esperienza costituirà una risorsa preziosa per il nostro Sannio.

Accogliamo con grande favore la sua nomina - sottolinea Matera - nella convinzione che saprà proseguire con determinazione e autorevolezza l’eccellente lavoro svolto dal suo predecessore Giovanni Trabunella, al quale rivolgo un sentito ringraziamento per l’impegno e il servizio reso alla nostra comunità.

Al nuovo Questore - conclude - rinnovo la mia piena disponibilità alla collaborazione istituzionale, nell’esclusivo interesse della sicurezza, della legalità e della tutela dei cittadini del territorio. Benvenuto a Benevento”.