Tragedia sul lavoro a Casalduni. Marcantonio (Pd): vicini alla famiglia vittima "È necessario continuare a rafforzare, con spirito di collaborazione per un lavoro sicuro"

“A nome del Partito Democratico del Sannio esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del capocantiere che ha perso la vita a Casalduni durante il proprio lavoro". Così in una nota stampa Filomena Marcantonio, segretaria provinciale del Pd Sannio.

"Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti i suoi cari rivolgiamo la nostra più sentita vicinanza in questo momento di grande dolore. È necessario continuare a rafforzare, con spirito di collaborazione tra istituzioni, imprese e parti sociali, ogni azione utile a garantire condizioni di lavoro sempre più sicure”.