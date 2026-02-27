"Territorio giallorosso", col Catania ci sarà Montesarchio: "Presenti in massa" Prosegue l'iniziativa promossa dal Benevento Calcio

Prosegue l'iniziativa “Territorio giallorosso”, promossa dal Benevento Calcio per coinvolgere a piene mani la provincia sannita. In occasione del big match contro il Catania, in programma il prossimo 5 marzo, allo stadio Vigorito sarà presente il comune di Montesarchio, come sottolineato dal sindaco Carmelo Sandomenico: “Parlo da tifoso appassionato, ma anche da sindaco. Allo stadio vengo spesso: le trasferte le seguo in televisione, ma la squadra non manca mai del mio sostegno. Sono davvero felice che, per il secondo anno consecutivo, il Benevento stia riservando un’attenzione particolare alla provincia. È una scelta che considero vincente: dà nuovo entusiasmo a un territorio che fino a qualche anno fa restava ai margini, perché certe iniziative erano prerogativa esclusiva della città. Montesarchio conta un buon numero di tifosi fedelissimi, che seguono la squadra con costanza e passione. Giovedì saremo presenti in massa: la richiesta era alta e la società ci è venuta incontro aumentando la disponibilità dei biglietti. Ci saremo tutti, amministrazione compresa. Sono convinto che il Benevento arriverà allo scontro diretto con il Catania nelle migliori condizioni. Credo anche che riusciremo a battere il Potenza: un risultato che ci permetterebbe di presentarci al big match con due risultati utili a disposizione”.

"Iniziativa che rafforza il legame"

A fare eco al sindaco Sandomenico anche Nico Ambrosone, consigliere delegato allo Sport: “Voglio rivolgere i miei complimenti al Benevento Calcio per la straordinaria cavalcata che sta portando avanti. Un plauso particolare va alla società, che si sta dimostrando sempre più presente e attiva sul territorio. Già lo scorso anno una delegazione di calciatori venne a farci visita, disputando un’amichevole con il Montesarchio, squadra del nostro paese che milita nel campionato di Promozione. Un’iniziativa che ha rafforzato il legame tra la squadra e la provincia, con l’obiettivo di valorizzare l’intero territorio sannita. Il Benevento non è soltanto una squadra di calcio, ma un autentico punto di riferimento per la comunità. Un progetto che guarda lontano, con l’idea che il calcio possa essere anche strumento di crescita sociale e culturale. Ci auguriamo che il Vigorito sia gremito in ogni ordine di posto e che possa arrivare una vittoria capace di chiudere in anticipo il campionato, regalando una grande soddisfazione a tutta la tifoseria”.

Il tifoso Di Marzio: "Occasione unica"

Montesarchio vanta un cospicuo numero di tifosi giallorossi. Tra questi c'è Christian Di Marzio: “Per il territorio e per l’intera provincia è qualcosa di davvero importante. La società si dimostra molto presente e, per noi tifosi, rappresenta un’occasione unica per sentirci ancora più vicini alla squadra, al di là della categoria o del campionato che si disputa. La squadra, dal canto suo, ha sempre mostrato grande attaccamento alla maglia. Quest’anno mi auguro che il Benevento possa conquistare la vittoria finale, ma al di là del risultato ciò che conta è vedere i ragazzi sudare e lottare per il popolo giallorosso: questo, di per sé, è già motivo di orgoglio”.