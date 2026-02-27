Provinciali Durazzano/S.Agata e Fondo Valle Isclero: al via messa in sicurezza Lombardi: a lavoro per risolvere in concreto le criticità presenti sul territorio

Sono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile su due importanti arterie provinciali a servizio dei tra i

Comuni di Durazzano e Sant’Agata de’ Goti, nonché sul tratto conclusivo della Fondo Valle Isclero.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha voluto sottolineare ancora una volta l’impegno profuso dagli Uffici e dai

tecnici della Provincia per risolvere in concreto le criticità presenti sul territorio, mentre molti si attardano in chiacchiere fumose e prive

di costrutto.

Lombardi ha ricordato come gli interventi per garantire la sicurezza stradale si 1.300 km. di strade provinciali possono essere avviati e

realizzati in presenza di stanziamenti certi ead al termine di rigorose procedure amministrative e tecnici.

I lavori che sono in corso di realizzazione tra Sant’Agata de’ Goti e Durazzano, ha precisato Lombardi, sono stati finanziati con Decreto del

Ministero delle In-frastrutture del 2022, ma che hanno dovuto essere rimodulati per le ben note vicende di rialzo dei prezzi per la pessima

congiuntura internazionale: Supoerato questo ostacolo si è provveduto con la dovuta celerità, ma nel pieno rispetto delle procedure, ha

proseguito il Presidente, agli adempimenti amministrativi che hanno portato, a mezzo di Accordo Quadro, alla assegnazione dei lavori alla

ditta Edil Progress s.r.l. (lotto 4 - Comparto 4). Le opere a farsi prevedono, tra l'altro, la sistemazione del piano viabile e la

riconfigurazione di tratti di cunette con la pulizia della zanelle della Strada provinciale n. 121 (in località Cantinelle di Sant'Agata dè

Goti), per metri lineari 1.400 e della Strada provinciale n. 122 Sant'Agata dè Goti - Durazzano per metri lineari 1.800: si tratt6a di

lavori in prosieguo a tratti di sistemazione del piano viabile realizzati con separato appalto al fine di risolvere le criticità presenti lungo le dette arterie stradali, per complessivi €. 300.000 circa.

Il Presidente Lombardi ha infine sottolineato che nell'ambito del progetto relativo alla realizzazione della Fondo Valle Isclero, finanziato per 9,3 Milioni di Euro, a seguito di accordo con la Regione Campania, sono in corso i lavori di posa in opera del conglomerato bituminoso di parte del nuovo tratto realizzato. Il Presidente Lombardi ha infine ricordato che, secondo i tecnici del Settore Infrastrutture, il completamento di quello che è l’ultimo tronco della Fondo Valle Isclero potrà essere completato e consegnato alla cittadinanza entro la fine del corrente anno.