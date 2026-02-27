Vigili del fuoco celebrano l'istituzione del Corpo: "Lì dove serve" - VIDEO FOTO A Benevento le celebrazioni con la consegna degli attestati e le esercitazioni

27 febbraio 2026 i vigili del fuoco di tutta Italia per la prima volta festeggiano l'Istituzione del Corpo avvenuta nel 1939. Cerimonia che si è svolta in tutti i comandi provinciali, con lo slogan “Lì dove serve”, con la lettura dei messaggi istituzionali, gli interventi dei comandanti provinciali e le esercitazioni preparate per i piccoli studenti che hanno partecipato all'evento. A Benevento prima festa del Corpo anche per il neo comandante Salvatore Angelo Capolongo che ha accolto le autorità e gli alunni di alcune scuole elementari e medie.

Il numero uno del comando provinciale sannita ha anche tracciato un primissimo bilancio della sua permanenza nel Sannio: “Sono soddisfatto – ha rimarcato l'ingegnere Capolongo – della sinergia che ho dal primo giorno apprezzato con gli altri Corpi e Istituzioni e per l'alta preparazione degli uomini e delle donne in servizio presso il comando provinciale di Benevento e nei distaccamenti. Vigili del fuoco – ha rimarcato ancora – molto preparati e di questo ne sono orgoglioso”.

In rimodulazione anche il parco automezzi dei vigili di Benevento: “circa venti mezzi sono stati infatti rottamati e ne sono arrivati tanti, tutti elettrici”.

Subito dopo l'alzabandiera, sull'inno di Mameli eseguito dagli studenti del Conservatorio, gli ospiti e il personale presente hanno raggiunto la palestra del comando provinciale per la lettura dei messaggi istituzionali e il saluto del comandante.

Prima delle esercitazioni, che hanno visto impiegati varie specialità del Corpo, sono state consegnate le onorificenze di Lodevole servizio ai vigili del fuoco, anche a chi da poco ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età: al direttore vice dirigente Giovanni Vassallo; ai caporeparti Gaetano Aquino, Giancarlo Ciampi, Mario Frangiosa, Antonio Luongo, Giuseppe Pastore, Bruno Picca. Al caposquadra esperto Fernando Lomaglio e al vigile coordinatore Pellegrino Laudato.

Ed ancora, attestato di lodevole servizio per il direttore coordinatore speciale logistico e gestionale, Aldo Papa; ai caporeparti Antonio Goglia, Cosimo Mazzone, Antonio Palumbo e ai vigili coordinatore Ciro De Bellis ed Antonio Serena.

Infine consegnata la croce di anzianità per i 15 anni di servizio a Serena Mazza, ILGE del Corpo.