Benevento: a marzo tre open day per rilascio carta identità elettronica Il 7, il 21 ed il 22 marzo

Le Carte d'Identità cartacee, com’è noto, perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili.

Pertanto il Comune di Benevento ha deciso di incrementare gli Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e nel mese di marzo ha previsto tre aperture straordinarie in modo da permettere di ottenere il documento di riconoscimento elettronico anche ai tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.

Il primo Open Day si terrà sabato 7 marzo e gli uffici anagrafici di piazzale Iannelli resteranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Per ottenere in tale giornata il rilascio del documento, la cui consegna materiale avviene mediamente dopo circa 6 giorni, è richiesta obbligatoriamente, a partire da oggi e fino all’esaurimento della disponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it. I cittadini dovranno quindi presentarsi muniti di prenotazione, fototessera e vecchio documento d’identità.

Altri due Open Day, per i quali non è invece richiesta la prenotazione, si terranno sabato 21 marzo (uffici aperti dalle ore 8:00 alle ore 16:00) e domenica 22 marzo (uffici aperti dalle ore 7:00 alle ore 22:00). In queste due date i cittadini dovranno quindi presentarsi muniti solo di fototessera e vecchio documento d’identità.