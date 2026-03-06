Benevento cammino, ferite e sfide: dialogo con l'arcivescovo Accrocca Venerdì 13 marzo all'auditorium del Museo del Sannio

Nell’auditorium “Vergineo” del Museo del Sannio, venerdì 13 marzo, alle ore 17, incontro-dibattito sul libro “La città del pensaci tu” di Nico De Vincentiis. Con l’autore dialogheranno l’arcivescovo Felice Accrocca e il presidente dell’ANPI, già docente di Filosofia e Storia, Amerigo Ciervo. Il libro racconta e analizza la storia degli ultimi 50 anni di storia cittadina, intrisi di fiammate e ritirate, di successi e sconfitte sanguinose, di impegno sincero e clamorose diserzioni. Un percorso non senza contraddizioni che incrocia ora la più grave crisi globale mai vissuta che si riflette sulle società locali che si ritrovano spesso senza un supporto di consapevolezza, di vera partecipazione e di orizzonti condivisi.

L’incontro in particolare sarà l’occasione per l’arcivescovo Accrocca, nominato al vertice della diocesi di Assisi-Foligno, di tracciare un bilancio del suo cammino con la società civile e la sua comunità ecclesiale alla quale più volte ha chiesto di vivere con coraggio le sfide del presente. Emblematico anche il contributo di Amerigo Ciervo, a capo dell’associazione partigiani, in questo tempo difficile che richiede sani ancoraggi e scelte decisive per la vita e il progresso della città e dei territori.