Primavera, termina in parità il derby tra Avellino e Benevento I lupi recuperano le due reti giallorosse realizzate nel primo tempo

Avellino-Benevento 2-2

Avellino: Barone, Di Vico (1'st Frulio), Mellino, Giunto (18'st Amiranda), Manzo, Zanni (33'st Angelino), D'Auria, Le Borgne, Spadoni, De Michele (47'st Vacca), Carbone (15'st Santoro). A disp.: Margiotta, Finazzi, Bianco, Attanasio, Barlotti, De Cicco, Napoletano. All.: Molino

Benevento: Mandato, Kwete, Nonga, Borrelli (37'st Cerbone), Squillante, Formicola, Manuzzi, Scalici (1'st Scarpitella), Soprano (29'st Miranda), Giugliano (29'st Battista), Grilli. A disp.: Suppa, Tagliente, Paolini, D'Ambrosio, Cerulo, Del Gaudio, Milucci. All.: De Angelis

Arbitro: Palma. Assistenti: Colonna e Giancristofaro

Marcatori: 21'pt Soprano, 37'pt aut. Manzo, 1'st D'Auria, 35'st Angelino

Pareggio tra le compagini Primavera di Avellino e Benevento. C'è un po' di rammarico in casa giallorossa, considerato che la squadra di De Angelis era in avanti di due reti alla fine del primo tempo, un vantaggio che nella ripresa è sfumato. C'è da dire, che l'Avellino presentava un'età media nettamente superiore, con ben due 2006 e sei 2007, contro un Benevento che è sceso in campo con otto 2008 e tre 2007. La sfida. stata combattuta, con la Strega che è passata in vantaggio dopo ventuno minuti con Soprano. Poi il Benevento ha raddoppiato al 37', grazie a un'autorete di Manzo. Nella ripresa, l'Avellino ha accorciato le distanze appena rientrati in campo con D'Auria. I lupi sono andati vicino al pareggio al 15', con un calcio di rigore di Spadoni che è stato neutralizzato da Mandato. Il pareggio biancoverde è arrivato al 35' con D'Angelino che ha portato il punteggio sul definitivo 2-2. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà il Perugia all'Avellola.