Sorrento-Benevento, i convocati: un'assenza a sorpresa in attacco per Floro I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per il match con i costieri

Diramata la lista dei convocati per il match di domani tra Sorrento e Benevento, in programma al Viviani di Potenza con fischio d'inizio fissato alle 17:30. Grande abbondanza per Floro Flores, ma c'è un'assenza a sorpresa: nell'elenco dei convocati manca Lamesta che quindi non sarà a disposizione del tecnico per la sfida con i costieri. Oltre all'attaccante giallorosso, mancano all'appello i lungodegenti Nardi, Ricci e Simonetti, oltre a Mehic che è out a causa di un infortunio. In serata ci sarà la partenza per il ritiro pregara, con i giallorossi che proseguono la propria marca verso il tanto desiderato ritorno in Serie B.

Sorrento-Benevento, i convocati

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;

CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Prisco, Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Lamesta, Mehic, Nardi, Ricci, Simonetti.