Matera: a lavoro per costruire l'alternativa a Mastella Presentazione del nuovo circolo cittadino di Fratelli d’Italia, dedicato alla memoria di Guarra

«Il nuovo circolo nasce proprio nell’ottica di rafforzare la presenza della politica sul territorio e in particolare nella città di Benevento. Non soltanto in vista delle prossime elezioni comunali, ma perché il capoluogo ha bisogno di un maggiore attivismo politico».

Così la consigliera comunale Rosetta De Stasio alla presentazione del nuovo circolo cittadino di Fratelli d’Italia, dedicato alla memoria del compianto onorevole Antonio Guarra. Un’iniziativa che, nelle intenzioni dei promotori, punta a rafforzare la presenza del partito sul territorio e a favorire un rapporto più diretto con i cittadini.

Nuovo circolo punto di ascolto per i cittadini

La nuova sede sarà anche un punto di riferimento per i cittadini. De Stasio ha annunciato infatti la sua presenza periodica nel circolo per raccogliere direttamente le istanze della popolazione: «Sarò qui tre volte al mese, circa ogni dieci giorni, per incontrare i cittadini. Oggi molte segnalazioni arrivano via mail o per posta, ma il rapporto diretto resta senza dubbio quello da privilegiare».

La consigliera ha poi ricordato la figura di Antonio Guarra, a cui il circolo è dedicato, definendolo «un esempio da seguire e da emulare», soprattutto per l’impegno politico e umano che ha rappresentato per il partito e per chi ha condiviso con lui il percorso politico.

Nel corso dell’incontro non sono mancati riferimenti al quadro politico cittadino e ai rapporti tra le forze di opposizione a Palazzo Mosti.

De Stasio ha ribadito con fermezza la posizione di Fratelli d’Italia « continuerò a stare dove sono sempre stata. Sono gli altri che si muovono da una parte all’altra» e evidenziato le contraddizioni di alcune forze politiche che a livello regionale collaborano con il sindaco Clemente Mastella mentre a livello comunale mantengono una posizione differente. «È chiaro che, in vista delle comunali, si valuteranno le varie opzioni – ha aggiunto – ma se si parla di “campo largo” allora non può esserci l’ipotesi di un’alleanza come quella immaginata da alcuni».

Matera: centrodestra unito per alternativa a Mastella

Ha espresso soddisfazione per l’iniziativa e per la crescita del partito in città il senatore Domenico Matera: «Questa è una nuova linfa e una nuova energia per Fratelli d’Italia a Benevento per un’azione più forte e concreta in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno».

Non è mancato il passaggio dedicato anche alle recenti elezioni provinciali «rispetto alla precedente consultazione abbiamo guadagnato voti ponderati e il centrodestra ha ottenuto complessivamente quattro consiglieri provinciali» ha ricordato sottolineando anche il risultato ottenuto dalla Lega.

Guardando alle prossime scadenze politiche, Matera ha ribadito la volontà di costruire un’alternativa all’attuale assetto amministrativo guidato dal sindaco Mastella. «Il nostro obiettivo è lavorare per creare un’alternativa alla politica mastelliana, sia al Comune sia alla Provincia. Vogliamo costruire un percorso unitario del centrodestra, insieme alla Lega, a Forza Italia e a tutte le forze che vorranno contribuire».

Il senatore ha inoltre chiarito che l’opposizione che Fratelli d’Italia intende portare avanti sarà «forte e ferma», senza ambiguità politiche. «È finito il tempo dei governi istituzionali – ha affermato – ora è il tempo della politica».

Infine, in vista delle prossime elezioni amministrative, Matera ha ribadito la necessità di individuare una figura condivisa che possa rappresentare l’intero centrodestra: «L’auspicio è arrivare a un tavolo comune e individuare un candidato sindaco capace di unire tutta l’area e di rappresentare una vera alternativa all’attuale governo cittadino».