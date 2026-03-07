Le opere del Maestro Italo Mustone dal titolo "In un tempo liquido" all'Arcos

Al via la mostra a Benevento: riflessione silenziosa e radicale sulla condizione umana contemporanea

Benevento.  

Inaugurata oggi, presso la Sezione Arte Contemporanea del Museo Arcos di Benevento, la mostra del Maestro Italo Mustone dal titolo “In un tempo liquido”, a cura di Francesco Creta per la Direzione Artistica di Ferdinando Creta.

All’Opening hanno preso parte il consigliere provinciale Giovanni Zanone e l’assessore comunale alla cultura Antonella Tartaglia Polcini. La Mostra, che resterà aperta sino al prossimo 6 aprile, è dedicata ad uno degli artisti più importanti del territorio, secondo gli indirizzi che la Sezione Arte Contemporanea, polo culturale della Provincia di Benevento, si è data per valorizzare al meglio le espressioni e le voci della cultura locale. Come è stato osservato dai curatori, Mustone, nativo di Trevico, ma da ormai beneventano di adozione «ha progressivamente abbandonato ogni intento descrittivo per orientare il proprio lavoro verso una riflessione silenziosa e radicale sulla condizione umana contemporanea. Una riflessione che non si affida alla narrazione, ma alla forma, alla reiterazione del segno, alla tensione costante tra presenza e dissolvenza. 
Al centro della sua ricerca non vi è il corpo com

e identità riconoscibile. Le figure che abitano le sue opere sono silhouette in trasformazione, presenze ridotte all’essenziale, ombre che si addensano e si rarefanno. L’attenzione al rapporto tra luce e buio attraversa la sua produzione fin dagli esordi, maturata durante gli studi di fotografia in Accademia sotto la guida di Mimmo Jodice, figura centrale del Novecento campano»

