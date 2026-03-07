Under 16, Piccolo risponde a Sorbo: pari tra Picerno e Benevento I giallorossi falliscono l'allungo in classifica

Picerno-Benevento 1-1

Picerno: Volpe, Schettino, De Rosa, De Stefano (29'st Nocera), Petolicchio, Della Corte, Casale, Piccolo (29'st Milazzo), Sorrentino (21'st Stanzione), Barbato (21'st Fiorito), Tommasini (21'st Cardinale). A disp.: Caiazza, Robustelli, Dovizio. All.: Salerno

Benevento: Esposito, Cimmino, Aprovitola, Greco, Cuomo M. (29'st Cuomo F.), Vitelli, Silvestri (1'st Fontana), Calabria, Schettino, Sorbo, Ferretti. A disp.: Porcelli, Marciano, Mandato, Triestino, Di Nardo, Fierro. All.: Leone

Arbitro: Langone di Potenza. Assistenti: De Carlo e Pacella di Potenza

Marcatori: 9'pt Sorbo su rig., 12'st Piccolo

Note: Espulso Ferretti al 40'st

Pareggio tra le formazioni under 16 di Picerno e Benevento. La squadra di Leone non riesce ad approfittare del turno di stop del Monopoli per allungare in classifica. Sono stati proprio i giallorossi a passare in vantaggio, con un calcio di rigore messo a segno da Sorbo. Il Picerno ha siglato il gol del definitivo 1-1 al 12' della ripresa, grazie alla marcatura di Piccolo. Da segnalare una espulsione rimediata da Ferretti sul finire del match. Con questo punto, il Benevento aggancia il primato della classifica che è condiviso col Monopoli. Nella prossima giornata, in programma il 22 marzo, i giallorossi ospiteranno il Latina all'Avellola.