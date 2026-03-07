Cocaina, katana e 'botti' nell'abitazione: un 30enne arrestato dalla Mobile Benevento. Il giovane è ai domiciliari

Lo hanno arrestato al termine di una perquisizione che ha consentito di rinvenire droga e non solo. Nel mirino della Squadra mobile è finito Mirko M,, 30 anni, di Benevento, ora ai domiciliari.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti hanno fatto visita alla sua abitazione, evidentemente sulla scorta di alcuni elementi già acquisiti, dove hanno scovato e sequestrato 33 grammi di cocaina, ritenuti di alta qualità, un paio di 'cipolle', altri fuochi pirici, una katana ed un bilancino di precisione.

Condotto negli uffici della questura, il giovane è stato successvamente sottoposto agli arresti in casa su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci. Ha nominato come difensore l'avvocato Donato Colangelo, che lo assisterà durante l'udienza di convalida dinanzi al Gip in programma nei prossimi giorni: per l'indagato, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, l'occasione per fornire al sua versione sui fatti contestati.