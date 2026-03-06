Fatebenefratelli: open day psoriasi con visite gratuite Nella giornata di mercoledì 11 marzo: necessaria la prenotazione

L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli aderisce all’Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda in collaborazione con la Società Italiana di Dermatologia e con il patrocinio dell’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza.

La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il 2-3% della popolazione generale. Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si caratterizza per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti, tra cui artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. L’impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può incidere negativamente sulla qualità della vita.

Riconoscendo l’importanza della problematica, l’ Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento offrirà, nella giornata di mercoledì 11 Marzo, visite dermatologiche gratuite alla popolazione presso l’ambulatorio di Dermatologia 1° piano. È obbligatoria la prenotazione alla mail: urp@fbfbn.it. Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Inoltre, verrà distribuito materiale informativo all’interno della struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli, al fine di sensibilizzare l’utenza sulla tematica.