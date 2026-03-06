Libera Benevento: in piazza per la legge sui beni confiscati Domani l'iniziativa “109 piazze per la Legge 109”

Il 7 marzo 2026 saranno 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie la legge 109 fu approvata in Parlamento.

Libera per festeggiare e onorare questi trent’anni di impegno collettivo promuove in questo fine settimana di marzo l’iniziativa “109 piazza per la legge 109”. Tre giorni di iniziative con più di 150 luoghi e spazi animati in tutta Italia da volontari della rete di Libera per

promuovere e valorizzare il significato di trent'anni di beni confiscati restituiti alla collettività.

Anche a Benevento avrà luogo l’iniziativa, nella giornata di domenica 8 marzo, in piazza Federico Torre, lungo il Corso Garibaldi. I volontari del coordinamento provinciale di Libera Benevento scenderanno in piazza con la campagna “Diamo linfa al bene” per chiedere a tutte e tutti di difendere la Legge 109 e per ribadire una richiesta chiara: una firma per chiedere che il 2% del Fondo Unico Giustizia venga destinato al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati. Un gesto concreto per fare uno scatto in più per diventare tempestivi ed efficaci nel prenderci in carico quei beni e renderli subito operativi, perché ogni giorno di ritardo fa il gioco delle mafie.

Basti pensare che, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia Beni confiscati, in Campania sono 3.831 i beni immobili confiscati e destinati mentre sono 2.519 quelli ancora in gestione ed in attesa di essere destinati. Sul lato delle aziende, sono 350 le aziende confiscate e destinate mentre sono 516 quelle ancora in gestione.

“Torniamo in piazza, con trent’anni di storia alle spalle – dichiara Maria Rosaria Ricci, referente provinciale di Libera Benevento - per difendere la legge 109 che ha innovato profondamente la percezione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, oltre che disciplinarne l’uso e il riutilizzo. Ma anche per dare nuovo slancio e nuova linfa a questa norma che deve rappresentare sempre più il pilastro del coinvolgimento civile nel contrasto alle mafie partendo da proprio dai beni per il bene”