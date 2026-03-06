"Voci di Donne": arte e memoria contro il silenzio della guerra Questa mattina al Comunale per le scuole, in serata per tutti

Le donne in guerra tra “Silenzi. Resistenze. Speranze”. E' la riflessione in forma di spettacolo andata in scena stamattina per gli studenti (stasera aperta a tutti) per l'11esima edizione Voci di donne, al Teatro Comunale di Benevento, ideata e su progetto coreografico di Carmen Castiello. L'arte: tra danza, musica e parole per raccontare il viaggio della donna alla vigilia dell'8 marzo: un percorso artistico e civile.

Un racconto tra danza, musica e parole

Lo spettacolo nasce da un’idea e da un progetto coreografico di Carmen Castiello, direttrice artistica dell’iniziativa, che definisce l’evento «un momento di ascolto autentico in un tempo spesso segnato dalla superficialità».

Attraverso il linguaggio della teatro-danza, la scena diventa spazio di racconto e di testimonianza. Il corpo dei danzatori, la musica e la parola si intrecciano per dare forma alle emozioni e alle storie delle donne nei contesti di guerra: donne spesso invisibili, ma fondamentali nei processi di resistenza e ricostruzione.

«Il senso è quello di far capire, attraverso il linguaggio del corpo, delle parole e della musica, qual è il ruolo delle donne nella guerra», spiega Castiello. «Un ruolo spesso invisibile: donne che devono partorire durante i conflitti, che curano i feriti, che si occupano del lutto e della mancanza».

Proprio per questo lo spettacolo è strutturato in diversi quadri scenici che affrontano temi come la perdita, la cura, la memoria e la resilienza, con un linguaggio artistico diretto e comprensibile anche ai più giovani.

L’intervento della reporter Laura Silvia Battaglia

Ad aprire la manifestazione la reporter di guerra Laura Silvia Battaglia, giornalista pluripremiata e voce di Radio3, che ha portato sul palco testimonianze e immagini tratte dal suo lavoro nei teatri di guerra.

Da anni impegnata soprattutto in Yemen e Iraq, dove ha vissuto e lavorato a lungo, Battaglia ha raccontato temi cruciali come migrazione, terrorismo, traffico di esseri umani e diritti delle minoranze etniche, religiose e di genere.

Durante l’incontro la giornalista ha ricordato il contributo delle donne alla libera informazione e il sacrificio di molte reporter che hanno perso la vita negli ultimi decenni.

«Ai ragazzi non racconterò il dolore – ha spiegato – ma come si può rinascere da esso, come si può ricostruire la pace trasformando una ferita in qualcosa che possa far tornare la primavera».

L'evento si è svolto anche nel ricordo di Ilaria Alpi, simbolo del giornalismo d’inchiesta e dell’impegno civile, la cui vicenda rappresenta ancora oggi una pagina complessa nella storia della libertà di stampa.

I cinque quadri dello spettacolo

Dopo l’intervento della reporter, lo spettacolo ha declinato cinque quadri scenici, ognuno dedicato a un aspetto dell’esperienza femminile nei contesti di conflitto.

Il primo, “Lettere mai arrivate”, rappresenta tutto ciò che non è stato detto e che è rimasto sospeso nel tempo, evocando la distanza e la perdita.

Poi “Donne combattenti”, dedicato a quelle figure coraggiose che hanno affrontato guerre, ingiustizie e discriminazioni per difendere la libertà, non solo fisica ma anche sociale.

Il terzo quadro, “La cura e la pietà”, racconta il tempo donato agli altri, il gesto quotidiano di prendersi cura che diventa riconoscimento della fragilità umana.

Con “Il lutto” lo spettacolo entra invece nel territorio del dolore e della memoria, in un viaggio interiore che attraversa silenzio e perdita.

L’ultimo quadro è dedicato proprio a Ilaria Alpi, simbolo di ricerca della verità e impegno civile, ricordata come esempio di coraggio e responsabilità nel giornalismo.

Un progetto corale tra arte e territorio

Alla realizzazione dello spettacolo partecipano numerosi artisti e istituzioni del territorio. Il progetto musicale è curato da Debora Capitanio, direttore dell’orchestra del Liceo Musicale “G. Guacci” di Benevento, mentre la parte vocale è affidata alla cantante Maria Nilo. Le coreografie sono firmate da Francesca Grimieri, Maria Chiara Tedesco e Ilaria Mandato. I testi di Linda Ocone, che cura anche la regia dello spettacolo, saranno interpretati dall’attore Nicola Nicchi. Sul palcopresenti anche le allieve del Teatro Libertà, diretto artisticamente da Odette Marucci e Hasan Awad, insieme alle allieve del Centro Studi Danza Castiello.