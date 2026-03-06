Restyling segnaletica orizzontale: scattano limitazioni alla sosta Si tratta della prima tranche di un articolato programma

L'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa rende noto che a partire dalle ore 20:00 di lunedì prossimo 9 Marzo, lungo Via Delcogliano e Via Pacevecchia (limitatamente al tratto da incrocio con Via Delcogliano ad incrocio con Via Intorcia) scatteranno limitazioni alla sosta sui tratti che fino a venerdì 20 Marzo saranno di volta in volta interessati dai lavori di restyling della segnaletica orizzontale degli stalli sosta a pagamento e degli stalli a sosta libera con concomitante messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e degli incroci ivi adiacenti.



L'intervento, ad opera della TMP S.r.l. quale nuova società concessionaria della gestione dei parcheggi ubicati sul territorio cittadino, sarà attuato nella fascia oraria notturna.

Pertanto, i divieti saranno vigenti esclusivamente nei giorni effettivi di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.



Al termine della 1^ tranche di intervento su Via Delcogliano e Via Pacevecchia, i lavori proseguiranno nelle seguenti arterie cittadine secondo cronoprogrammi specifici che nell'imminenza dell'esecuzione saranno preventivamente preannunciati alla cittadinanza interessata:

- Piazzale Catullo;

- Piazza Cardinal Pacca, Via Posillipo, Corso Dante e Zona Duomo;

- Piazza Risorgimento, Via Calandra, Via Mustilli, Via Pertini;

- Viale Mellusi - Via Flora - Via De Caro - Via Salvator Rosa;

- Viale Atlantici e Viale Martiri d'Ungheria;

- Via Porta Rufina, Via delle Poste e Via delle Puglie;

- Viale Principe di Napoli.