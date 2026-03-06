Crisi settore cerealicolo. L'appello di Minicozzi: serve un tavolo con Regione Appello a Serluca dopo la presentazione del Rapporto Svimez con l'approfondimento per l'agricoltura

“Istituire con urgenza un tavolo con la Regione per fronteggiare la crisi del settore cerealicolo campano, accentuata dai recenti conflitti internazionali, prima con la guerra in Ucraina ed oggi con quella in Medio Oriente. Una crisi che colpisce soprattutto i produttori delle aree interne”.

E’ l’sos che lancia Antonio Minicozzi, imprenditore e amministratore della “Agrisemi Minicozzi Srl” di Benevento, azienda leader al Sud nel settore cerealicolo nonché simbolo dell’alluvione del 2015 che colpì il capoluogo sannita, dopo aver preso parte al focus sull’agricoltura delle aree interne che si è tenuto a Benevento, promosso dalla Regione Campania e dal Comune di Benevento.

Plaudendo al sindaco Clemente Mastella per aver acceso ancora una volta i riflettori sulle aree interne e sul loro spopolamento, Minicozzi dice: “Ho apprezzato i contenuti del focus, presieduto dal sindaco e dal presidente della Provincia Nino Lombardi, ed al quale ha preso parte l’assessore regionale all’agricoltura Maria Carmela Serluca che, con chiarezza, ha ribadito quale è il compito della Regione Campania: supportare le aziende con strumenti che le rendano competitive nel lungo periodo”.

“Parole – conclude Minicozzi che nel suo gruppo annovera circa 5mila partite iva del settore del Centro Sud - che ci lasciano ben sperare per il futuro. Il nostro auspicio è che i riflettori sulle aree interne continuino ad essere accesi e, per questo, sin d’ora, come ho già riferito all’assessore regionale, ci rendiamo disponibili ad ospitare un focus con la professoressa Serluca nella nostra azienda per analizzare ed affrontare, insieme ad altre imprese rappresentative del settore, le criticità della cerealicoltura campana con lo scopo di tutelare chi fornisce di materia prima le aziende dell’agroalimentare che producono cibo sano e il Made in Italy”.