Forza e Libertà. Raduno per la salute e la libertà delle donne Al Teatro Romano di Benevento, evento per la Festa dell'8 marzo

"Forza e Libertà. Raduno per la salute e la libertà delle donne". È l'evento in programma al Teatro Romano di Benevento, domenica 8 marzo 2026, con inizio alle ore 10.30, per celebrare la giornata della Festa della Donna.

Nel suggestivo monumento storico della città beneventana, si promuoverà dunque la cultura della prevenzione sanitaria femminile, valorizzandone il diritto alla salute come espressione concreta di libertà e autodeterminazione.

Questo evento è organizzato dall'associazione "Rosa Samnium APS" di Benevento, in collaborazione con Ferdinando Creta.

L'associazione "Rosa Samnium APS" annovera oltre 30 iscritte, quasi tutte ex pazienti oncologiche, che si dedicano a molteplici iniziative a scopo culturale, sociale e umanitario incentrate sulla promozione e valorizzazione del "pianeta-donna": come corsi di arte, poesia, nutrizione, incontri mindfulness e per il benessere psicofisico femminile, che includono anche consulenze di estetica oncologica.

La professoressa Maria Pia De Chiara, presidente e co-fondatrice dell'associazione "Rosa Samnium APS", dichiara: "Esprimiamo profonda gratitudine a Ferdinando Creta, che ha accolto e condiviso la nostra iniziativa associativa per celebrare, anche in occasione della Festa della Donna, le donne che lottano contro le patologie oncologiche. La nostra associazione offre sempre il massimo impegno, a titolo completamente gratuito e di volontariato. Estendiamo il nostro invito per una partecipazione plenaria alle donne di tutte le età, alle associazioni e a tutti coloro che sono sensibili alle tematiche femminili e alle patologie oncologiche".