Tarip: riparte sperimentazione al Rione Ferrovia Dal 25 marzo: utenze in in via XXV Luglio, via Mariano Russo e via Clino Ricci

Comune di Benevento e Asia stanno proseguono il percorso di innovazione del sistema di gestione dei rifiuti con l’introduzione della Tarip, tariffa puntuale sui rifiuti, un modello che premia i comportamenti virtuosi e consente ai cittadini di pagare in base alla quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto. Dopo una prima fase di sperimentazione, il progetto entra ora in una fase più avanzata che coinvolgerà alcune strade del rione Ferrovia. Nello specifico, via XXV Luglio, via Mariano Russo, via Clino Ricci. Le utenze residenti in queste strade, a partire da lunedì 16 marzo, sono invitate a ritirare il kit di buste dedicate all’indifferenziato necessario per partecipare alla sperimentazione presso il front office di Asia situato in via Cosimo Nuzzolo 27 dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. E’ necessario presentarsi muniti di codice fiscale dell’intestatario dell’utenza Tari. Per informazioni o assistenza è possibile contattare il numero verde 800194119 del call center aziendale.

Da mercoledì 25 marzo avrà inizio la fase operativa della sperimentazione (che durerà fino al 29 aprile) che consentirà di monitorare i volumi di rifiuto indifferenziato prodotto, puntando a ottimizzare ulteriormente la qualità della raccolta indifferenziata. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per la buona riuscita del test.