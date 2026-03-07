"L'Unisannio, in piena autonomia, comunità accademica solida e autorevole" La rettrice Moreno rimarca l'impegno di docenti, personale amministrativo e bibliotecario

Dopo la lettera aperta dell'ex rettore dell'università del Sannio Filippo Bencardino, interviene la rettrice dell'Ateneo di Benevento, Maria Morena: "non condivido il suo giudizio che non tiene conto delle professionalità e dell’impegno dei membri dell’Ateneo che ho l’onore di guidare.

Alcuni passaggi - rimarca la professoressa Moreno - ledono l’immagine e il lavoro della nostra comunità accademica. Docenti, personale tecnico amministrativo e bibliotecario hanno nobilmente lavorato e lavorano anche senza aspettative in condizioni spesso difficili e meritano rispetto. L’Università degli Studi del Sannio continuerà a svolgere, con piena autonomia, il proprio ruolo di comunità accademica solida e autorevole, impegnata con responsabilità, rigore ed etica nello sviluppo delle proprie attività scientifiche, formative e civili. Mi auguro che il mio rettorato, così come quelli che mi hanno preceduto, possa portare l’Ateneo verso nuovi traguardi".