Mastella al prefetto Moscarella: "Controlli automatici della velocità" "Adottare provvedimento di sospensione"

"Ho scritto una lettera a Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella affinché adotti anche per il territorio della provincia Benevento un provvedimento di sospensione dei decreti autorizzativi del controllo automatico della velocità, allo scopo di verificarne la conformità tecnica ai nuovi requisiti tecnico-normativi. Tale decisione è stata adottata dal Prefetto di Napoli ed è auspicabile, come sollecitato anche da Anci, che è intervenuta formalmente su queto argomento, a tutela tanto della sicurezza quanto delle finanze degli automobilisti ci sia omogeneità territoriale. La stessa proliferazione degli autovelox non deve assumere mai caratteri persecutori, tanto più ora con i cittadini già sfibrati da aumenti dei prezzi, peggiorati dalla crisi bellica nel Golfo", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Le chiedo - si legge nella missiva - di applicare anche per la provincia di Benevento, in via analoga a quanto accaduto a Napoli, la sospensione, in via cautelativa e dopo specifica ricognizione, di tutti i provvedimenti che tra il 2018 e il 2023 hanno autorizzato l’installazione dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità. Il regolamento interministeriale dell’11 aprile 2024 stabilisce che i dispositivi già installati, se non conformi ai nuovi requisiti tecnici, debbano essere adeguati entro un anno oppure disinstallati e dunque allo scopo di verificare la conformità tecnico-normativa degli apparecchi anche sul territorio provinciale di Benevento, si configura l'opportunità di adottare una misura a tutela degli utenti della strada".