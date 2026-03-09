Prevendita della gara col Foggia: si parte alle 15. Non ci saranno tifosi ospiti

Non è consentita la vendita on-line, I biglietti saranno disponibili nelle ricevitorie autorizzate

Benevento.  

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 9 marzo 2026 e fino alle ore 15:15 del 15 marzo, saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Foggia, in programma il giorno 15 marzo 2026 alle ore 14:30.

La vendita online/web non è consentita

I PREZZI

Curva Sud 14 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Curva Nord Locali 14 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Distinti 18 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna inferiore 22 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore scoperta 25 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore coperta 35 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna centrale 73 €. Settore ospiti 14 €

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

lunedì 9 marzo 2026 - dalle ore 15.00 alle ore 18:00

martedì 10 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

mercoledì 11 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

giovedì 12 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

venerdì 13 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

sabato 14 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

domenica 15 marzo 2026 - CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 12:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 11:30.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 15:00 di oggi 9 marzo 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 14 marzo 2026 alle ore 19:00. 

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Foggia e provincia.

Vendita vietata in tutti i settori per i residenti in Foggia e provincia

Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati

La vendita online/web non è consentita

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato. 

