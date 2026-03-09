Trapani: altri 5 punti di penalizzazione, ma nessuna esclusione I siciliani precipitano al penultimo posto della classifica

Altri 5 punti di penalizzazione per il Trapani e non l'esclusione dal campionato coke paventato da tutti. Ecco il dispositivo della Figc: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

Ecco la nuova classifica:

Benevento 73

Catania 60

Cosenza 56

Salernitana 54

Crotone 51

Casertana 49

Audace Cerignola 45

Monopoli 44

Potenza 40

Casarano 40

Team Altamura 40

Atalanta U23 35

Cavese 34

Sorrento 33

Latina 32

Picerno 31

Giugliano 28

Siracusa 24*

Trapani 23*

Foggia 22