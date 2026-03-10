Essere donna oggi: interessanti prospettive dal focus a Pietrelcina Tre giorni di eventi a ridosso della festa della donna

Risultanze interessanti hanno caratterizzato la tre giorni di dibattiti, tenutasi a Pietrelcina, il 6-7-8 marzo, al Palavetro e a Palazzo De Tomasi Bozzi, nell'ambito delle celebrazioni dedicate alla “Giornata della Donna”, promosse dal Comune, dalla Consulta delle Donne e dall'Associazione Donne Medico.

“Essere donna oggi: arte, estetica, identità e futuro”, evento fatto di incontri, mostre e laboratori dedicati al ruolo delle donne nella società contemporanea, si è aperto venerdì 6 al Palavetro, con una speciale tavola rotonda sulle imprese femminili, moderata dal giornalista Paolo Di Giannantonio e con interventi istituzionali e di imprenditrici del territorio. Si è parlato di come l'impegno attivo delle donne nel mondo del lavoro contribuisca alla crescita del nostro Pil, ma pure delle forti diseguaglianze che ancora oggi si evidenziano rispetto alle opportunità offerte ai due generi.

Nella mattinata di sabato 7 marzo, sempre al Palavetro del comune natale di Padre Pio, la tre giorni di convegno ha vissuto un momento speciale: la sigla del “Patto di amicizia” tra il Comune di Pietrelcina, con il sindaco Salvatore Mazzone ed il Comune di Capri, con il Sindaco Paolo Falco. Un’intesa e una sinergia che vedrà scambi culturali tra le due comunità e tra le associazioni del territorio.

La Giornata è proseguita con la tavola rotonda sul tema “Bellezza e medicina nell'era dell'IA” e la partecipazione, fra l'altro, dell'oncologa Paola Russo, presidente dell'AIDM sezione di Napoli, con altre professioniste medico AIDM, di Aniello Murano, prof di Informatica e di IA alla “Federico II”, del pediatra Raffaele Arigliani, docente all'UNiCatania, dell'assistente sociale Adriana Zollo, dei professori Simona Tafuri, della radioterapista Annamaria Castrichino.

Nel pomeriggio di sabato a Palazzo De Tommasi Bozzi, le donne protagoniste dei dipinti o delle immagini cinematografiche più suggestive del Novecento sono state al centro dell'interessante e coinvolgente relazione tenuta dal prof. Maurizio Cimino, storico dell'arte.

Dalle immagini ispiratrici all'esperienza sul campo. Si è parlato, quindi, del ruolo delle donne nella formazione delle future generazioni, con l'intervento sentito ed efficace della prof.ssa Belinda Rosella, vicededirigente dell'Istituto Comprensivo "S. Pio" di Pietrelcina, che si è soffermata in maniera peculiare sull'immagine delle donne come forza silenziosa che sa costruire il futuro, partendo dalla figura della madre, educatrice attraverso l'esempio, fino al ruolo centrale dell'insegnante nel processo formativo.

La giornalista Maria Ricca ha infine sottolineato il ruolo silenzioso delle donne, che agiscono nel quotidiano e contribuiscono alla crescita della comunità. Storie che raramente finiscono nei libri, ma che imprimono comunque un impulso notevole al progresso della società, contribuendo ogni giorno a costruire il tessuto sociale ed umano del nostro territorio.

E' seguita, quindi, la consegna del "Premio Donne Pietrelcina 2026", da parte della Presidente della Consulta Stefania Glielmo, alle signore che significativamente hanno lasciato il segno, con impegno, responsabilità e passione nell'evoluzione della comunità.

In chiusura gli interventi dell'assessore comunale Milena Masone, organizzatrice e promotrice della tre giorni di eventi, e del Sindaco Salvatore Mazzone, che hanno ribadito il ruolo fondamentale delle donne, in qualità di madri, lavoratrici e punti di riferimento per intere generazioni.

Contributo importante ai dibattiti di venerdi e sabato è stato offerto dall' On. Sandra Lonardo Mastella, presente nelle sale, "madrina" ideale degli eventi, che ha ribadito la necessità da parte delle donne, anche se già affermate, di continuare ad impegnarsi costantemente per conservare le posizioni faticosamente conquistate.

Domenica mattina, di nuovo al Palavetro, incontro con il professor Leone Melillo, ed il suo libro "Lo scisma sommerso e Papa Francesco. Quando il Magistero pontificio diventa pedagogia politica", un lavoro che affronta temi di grande attualità nel dibattito ecclesiale e politico contemporaneo, proponendo una riflessione sul rapporto tra magistero pontificio, dinamiche culturali e responsabilità pubblica della Chiesa nel mondo di oggi.

In collegamento il giornalista Gennaro Sangiuliano, già ministro della Cultura e oggi capogruppo del Consiglio Regionale della Campania, e la professoressa Angela Filipponio Tatarella, dell'Università di Bari “Aldo Moro”, componente del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici del Ministero della Cultura

Il professor Filippo Bencardino, già rettore dell'Unisannio, ha ricordato l'enciclica di Papa Francesco, con l'uomo al centro dell'ambiente, contro gli squilibri sociali.

Prima della presentazione del libro del professor Melillo, molto interesse ha riscosso la lettura critica del volume "Andrò a piedi, ecco cosa farò" di Claudio Ansanelli, dirigente della Regione Campania, che ha dialogato con Monica Pica della Consulta delle Donne, ripercorrendo racconti di una vita vissuta.

Per tutta la durata della manifestazione è stata esposta la mostra fotografica “Il FILO” di Ernesto Pietrantonio e si sono svolte attività creative solidali.