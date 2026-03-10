Antonini rilancia e annuncia un rinforzo per la squadra granata Si tratta dell'albanese Bes Balla, che ha già giocato nel Trapani e contribuito alla promozione in C

Valerio Antonini rilancia dopo aver scongiurato il pericolo di essere cancellato dal campionato. Così ha subito annunciato un rinforzo per la squadra granata: si tratta di Besmir Balla, esterno offensivo classe 1994, che ha vestito quest'anno la maglia della Vibonese: nella stagione 2022/23, il giocatore albanese fu tra i migliori in assoluto con la squadra calabrese, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist. Una stagione brillante, che ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi per la sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere nei momenti chiave.

Dopo l’annata a Vibo, Balla è passato al Trapani, dove ha contribuito in modo determinante alla promozione in Serie C dei siciliani. Il suo score parla chiaro: 12 reti e 4 assist nella stagione 2023/24, con un rendimento da vero leader offensivo. Balla vanta un lungo curriculum nel calcio italiano: ha indossato le maglie di Pavia, Ligorna, Varese, Fanfulla, Argentina Arma, Sangiuliano e Casarano.

Ecco il messaggio lasciato dal presdiente del Tapani sul suo profilo facebook:

“E’ Bes Balla il regalo che faccio alla squadra. Il mio Bes. Sono certo che darà tutto per il Trapani. E’ carico a mille e domani torna da noi”.