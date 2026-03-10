Clamoroso a Picerno: esonerato Bertotto Squadra affidata per il momento all'ex giallorosso Guido Di Deo

Clamoroso a Picerno. La società del presidente Curcio ha esonerato Valerio Bertotto dopo la sconfitta di Cava de Tirreni. Non era evidentemente soddisfatta dell'andamento della squadra dopo gli sforzi sostenuti sul mercato di gennaio. Ricordiamo che il Picerno è al quint'ultimo posto in classifica con i suoi 31 punti e tutt'altro che salva. Per il momento la squadra è stata affidata all'ex centrocampista giallorosso Guido Di Deo, già "secondo" dell'allenatore esonerato.

Questo il comunicato pubblicato dalla società lucana sul suo sito ufficiale:

"L’AZ Picerno comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Valerio Bertotto e l’allenatore in seconda Claudio Bazeu.

La società desidera ringraziare mister Bertotto e il suo collaboratore per il lavoro svolto con professionalità e dedizione nel corso della loro esperienza sulla panchina rossoblù, augurando ad entrambi le migliori fortune professionali e personali.

La conduzione tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Guido Di Deo (nella foto in alto)".