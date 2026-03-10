Centri per l’Impiego in Campania, Errico (FI) presenta un'interrogazione Riguardo alle criticità organizzative e informatiche

Il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta all’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, per fare chiarezza sulle criticità organizzative e funzionali dei Centri per l’Impiego della Campania. “È bene ricordare - dichiara Fernando Errico - che i Centri per l’Impiego rientrano nelle competenze della Regione e rappresentano uno degli strumenti principali attraverso cui l’amministrazione regionale attua le politiche attive del lavoro sul territorio. Sono un presidio fondamentale per l’erogazione dei servizi pubblici per il lavoro e per l’attuazione delle politiche attive, a partire dal programma GOL e dalle misure collegate al PNRR. Tuttavia, dalle segnalazioni provenienti dal personale emergono problematiche organizzative e operative che rischiano di compromettere l’efficienza del servizio e di aggravare le condizioni di lavoro degli operatori”. Nell’interrogazione il consigliere regionale evidenzia in particolare l’aumento dei carichi di lavoro, dovuto alla sovrapposizione di diverse attività senza una chiara definizione delle priorità operative, l’assegnazione di ulteriori liste di utenti da gestire e l’organizzazione di attività anche in sedi diverse da quelle di assegnazione del personale. Errico segnala inoltre frequenti rallentamenti e malfunzionamenti dei sistemi informatici utilizzati dai Centri per l’Impiego, nonché la scarsa interoperabilità tra le piattaforme dei servizi per il lavoro e quelle di altri enti pubblici, in particolare dell’INPS, con conseguenti difficoltà nella gestione di misure come l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). “Queste criticità - sottolinea il consigliere di Forza Italia - finiscono per generare disorientamento nei cittadini, costretti spesso a rivolgersi alternativamente ai Centri per l’Impiego e agli uffici INPS per la gestione delle stesse pratiche”. Nell’interrogazione alla Saggese viene inoltre evidenziato come la recente riorganizzazione delle procedure per l’attivazione dei tirocini extracurriculari avrebbe comportato un allungamento dei tempi amministrativi, mentre l’intensificazione delle attività legate alla fase conclusiva del programma GOL e ai percorsi formativi brevi in raccordo con le istituzioni scolastiche sta determinando ulteriori carichi di lavoro per gli uffici. Alla luce di queste problematiche, Errico chiede alla Giunta regionale di “verificare lo stato organizzativo e operativo dei Centri per l’Impiego, di intervenire per migliorare l’organizzazione del lavoro e garantire condizioni operative adeguate al personale, nonché di rafforzare il coordinamento istituzionale con tutti gli enti coinvolti nelle politiche attive del lavoro”. Si chiede inoltre alla Regione di “valutare l’istituzione di un tavolo permanente di coordinamento tra la Regione Campania, la Direzione regionale INPS e la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione operativa tra le piattaforme informatiche e ridurre lungaggini e disagi che si ripercuotono sull’utenza”. Infine, il consigliere regionale sannita chiede di “conoscere l’attuale dotazione organica dei Centri per l’Impiego della Campania e lo stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale, anche con riferimento all’utilizzo delle graduatorie vigenti e all’eventuale attivazione di nuove procedure concorsuali. Garantire il pieno funzionamento dei Centri per l’Impiego - conclude Errico - significa assicurare ai cittadini servizi efficienti e strumenti concreti per l’inserimento lavorativo. Per questo è necessario intervenire con tempestività per superare le criticità segnalate”.