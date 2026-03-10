Sanità, FdI Sannio incontra direzione Asl Focus su servizi territoriali e prevenzione

“Si è svolto nella giornata di ieri, presso la sede della Direzione generale della ASL di Benevento, un incontro tra una delegazione di Fratelli d’Italia e il Direttore generale dell’azienda sanitaria sannita, dott.ssa Tiziana Spinosa. Alla riunione hanno partecipato il senatore Domenico Matera, il responsabile provinciale Sanità di Fratelli d’Italia Sannio Sergio Ferrara e il consigliere comunale di San Giorgio del Sannio Maurizio Bocchino”. È quanto diffuso in una nota stampa dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio.



“Nel corso dell’incontro - prosegue la nota - è stato fatto il punto sul rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale nel Sannio, con particolare attenzione alla valorizzazione del personale sanitario, all’attivazione delle Case di comunità e degli Ospedali di comunità (tra cui le strutture di Cerreto Sannita, San Bartolomeo in Galdo e la Casa di comunità di Pietrelcina) e al miglioramento dei servizi sanitari nel distretto di San Giorgio del Sannio. Il confronto ha riguardato anche il potenziamento delle attività di prevenzione, in particolare degli screening oncologici sul territorio, che stanno registrando una crescente adesione da parte dei cittadini, con percentuali ormai superiori al 35%, oltre alle misure necessarie per affrontare le carenze di personale, soprattutto nel comparto infermieristico”.



“Quanto emerso durante il confronto - spiega il responsabile provinciale Sanità di Fratelli d’Italia Sannio, Sergio Ferrara - non riguarda soltanto interventi da programmare, ma azioni concrete già in fase di attuazione sul territorio.



Abbiamo riscontrato con piacere - aggiunge Ferrara - un approccio improntato al pragmatismo e alla collaborazione istituzionale. La sanità deve essere un terreno di confronto costruttivo e non di contrapposizione politica e, proprio per questo, è fondamentale lavorare con l’obiettivo comune di migliorare i servizi sanitari sul territorio.



Nel corso dell’incontro - conclude - Fratelli d’Italia ha portato all’attenzione della direzione generale le istanze più urgenti provenienti dalle comunità locali, offrendo il proprio contributo di analisi e di proposta sulle priorità da affrontare. Continueremo a seguire con attenzione questo percorso, affinché le scelte intraprese possano tradursi in un rafforzamento concreto dell’assistenza sanitaria per il territorio sannita".