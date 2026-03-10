Solopaca inaugura l’Infopoint per l’autonomia e l’integrazione Uno spazio di orientamento e supporto per i cittadini stranieri

È stato inaugurato sabato 7 marzo 2026, presso il Comune di Solopaca, il nuovo Infopoint per l’autonomia e l’integrazione, uno spazio dedicato all’informazione, all’orientamento e al supporto rivolto ai cittadini stranieri presenti sul territorio. L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Progetto FAMI “Restiamo Connessi – PROG-647”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, con il cofinanziamento dell’Unione Europea e il supporto del Ministero dell’Interno.

L’Infopoint nasce con l’obiettivo di accompagnare i beneficiari del sistema di accoglienza e i cittadini stranieri presenti sul territorio nei loro percorsi di autonomia sociale, abitativa e lavorativa, ma anche come supporto alle famiglie monoparentali, offrendo un punto di riferimento stabile per l’accesso ai servizi e per il dialogo con la comunità locale.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Vicesindaco e assessore di Solopaca, Alessandro Tanzilo, la responsabile del progetto FAMI per il Comune di Solopaca, Sabrina Casillo, e le responsabili delle diverse attività progettuali Tonia Tammaro e Iryna Herasymchuk, insieme al mediatore culturale Muhamed Camara, impegnato nel supporto linguistico e nell’accompagnamento dei beneficiari.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato alla cittadinanza il ruolo dell’Infopoint, che fungerà da spazio di orientamento e supporto per l’accesso ai servizi del territorio, per l’accompagnamento nelle pratiche amministrative e per l’individuazione di opportunità formative e lavorative, contribuendo così a rafforzare i percorsi di integrazione e autonomia.

Lo sportello sarà ospitato presso la sede del Comune di Solopaca. “L’apertura di questo Infopoint rappresenta un passo importante verso un modello di accoglienza che non si limita all’assistenza, ma punta a costruire percorsi concreti di autonomia e integrazione,” ha dichiarato il Tanzillo. “Con questo progetto il Comune di Solopaca rafforza il proprio impegno nel favorire il dialogo tra istituzioni, servizi e comunità, promuovendo opportunità reali di inclusione.”

L’Infopoint rappresenta uno degli strumenti operativi previsti dal progetto “Restiamo Connessi – PROG-647”, finalizzato a rafforzare la rete territoriale dei servizi e a sostenere i percorsi di autonomia dei beneficiari del sistema di accoglienza.