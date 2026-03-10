Benevento, giovedì mattina seduta a porte aperte all'Imbriani

Mercoledì la squadra riprende ad allenarsi, giovedì si offre alla sua gente, aprendo le porte dell'Imbriani. Una buona occasione, al di là dell'ora mattutina che vede tanti impegnati sui posti di lavoro, per stare vicino alla squadra in un momento storico che può preludere a breve al tanto agognato ritorno in serie B. La seduta è fissata dunque per le 11 del mattino nell'impianto dell'Antistadio Carmelo Imbriani. Floro Flores dovrà provare lo schieramento da opporre al Foggia, in arrivo domenica. Da verificare le condizioni di tanti, a cominciare da quelle di Lamesta che si era fermato la settimana scorsa per un'infiammazione all'appendice.
Questo il breve cominicato della società: “Il Benevento Calcio comunica che giovedì 12 marzo 2026 sarà possibile assistere dagli spalti dell'Antistadio "Carmelo Imbriani" alla seduta mattutina dei giallorossi in programma alle ore 11:00.”