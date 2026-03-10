Annuario dell’Archeoclub 2025: presentazione a casa Pisani In programma domani alle 18

È stato appena pubblicato il nuovo Annuario dell’Archeoclub di Benevento, curato da Giuseppe Patrevita, che raccoglie saggi ed elaborati prodotti nel corso dell’anno 2025. Si è trattato di un anno molto proficuo, e che quindi ha consentito di raccogliere diversi materiali per questa nuova pubblicazione.

Il volume, di circa 200 pagine, si apre, come di consueto, con gli atti del convegno “Il Giorno dei Sanniti”, tenuto il 25 ottobre e quest’anno dedicato ad Antonio Mellusi nel centenario della scomparsa. Grande spazio del libro è riservato alla mostra sulla “Storia delle fiere beneventane”, aspetto storico inedito nel panorama storiografico beneventano.

Presenti sono le documentazioni delle varie mostre che l’Archeoclub ha organizzato negli spazi di Casa Pisani, da quella collettiva dedicata a San Bartolomeo alle personali di Alessandro Rillo e Antonio Zotti. Un cospicuo spazio dell’Annuario è dedicato ad Achille Vianelli e alla pittura beneventana del XIX secolo.

Il libro è già in vendita sulla piattaforma Amazon e, come di consueto, è disponibile a Casa Pisani, dove mercoledì 11 marzo, alle ore 18:00, sarà presentato ai soci e alla cittadinanza.