Referendum "Le ragioni del Sì e del No. A Paduli convegno per capire e dialogare Domenica 15 marzo 2026, alle 18:30 presso l'Oratorio San Rocco e Carlo Acutis

Cosa votare al prossimo referendum costituzionale da tutti ormai conosciuto come “referendum sulla giustizia”?.

Questo al centro del convegno "Le ragioni del Sì e del No", rivolto a tutti i cittadini che si svolgerà domenica 15 marzo 2026, alle 18:30 presso l'Oratorio San Rocco e Carlo Acutis di Paduli.

Un appuntamento che non nasce per dividere, ma per capire. Evento organizzato con la collaborazione del Comune di Paduli e la Confraternita del Santissimo Sacramento di Paduli, un’associazione laicale cattolica, legata alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Paduli, dedita in modo particolare alla cura del culto eucaristico, ma presente anche in un momento civico come questo “in cui siamo chiamati – spiegano gli organizzatori - ad esprimere un voto su un quesito referendario molto delicato ed importante, promuovendo un incontro pubblico in cui: si possa ascoltare con rispetto chi la pensa diversamente; si possano conoscere in modo più chiaro i contenuti del referendum; si possa ricordare che ognuno di noi, con il proprio voto, contribuisce al futuro della comunità.

Obiettivo è favorire: il dialogo, la partecipazione e il rispetto reciproco; uno spazio sereno, rispettoso e informato, dove poter ascoltare le ragioni del sì e le ragioni del no, e dove ciascuno possa maturare una decisione libera e consapevole”.

Saranno il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli e il Priore della Confraternita, Antonella Truglia a salutare ed accogliere i partecipanti al convegno.

Per il “No” interverranno la dottoressa Maria Colucci, sostituto procuratore presso la Procura di Benevento e presidente della Sezione locale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm).

Per il Sì, invece, ci sarà l'intervento dell'avvocato Vincenzo Regardi, già presidente della Camera penale di Benevento.

A moderare i lavori saranno gli avvocati Vincenzo Sguera, penalista e consigliere comunale di Benevento e l'avvocato Ornella Mazzeo del Foro di Benevento.