Officina Transfemminista: nasce gruppo autocoscienza maschile Nuova iniziativa a Benevento

Dopo la mobilitazione transfemminista che il 9 marzo ha attraversato Benevento, prende forma una nuova iniziativa sul territorio: la nascita di un gruppo di autocoscienza maschile promosso da Officina Transfemminista. Il corteo, organizzato all’indomani delle mobilitazioni legate alla giornata internazionale dell’8 marzo, ha portato in strada un centinaio di persone tra associazioni, collettivi e cittadin? per denunciare le diverse forme di violenza sessista, economica e istituzionale e ribadire che la violenza patriarcale non è un’emergenza isolata ma un fenomeno strutturale della società. Sull’onda della partecipazione e del dibattito aperto dalla giornata di ieri e dagli incontri che si svolgono da alcuni mesi in città, nasce ora un percorso rivolto agli uomini di autocoscienza. L'obiettivo è quello di creare uno spazio protetto e non giudicante per favorire il dialogo, l’ascolto e il confronto, con l’intento di far emergere nuove consapevolezze sulla mascolinità.

"È arrivato il momento, anche per noi uomini, di superare il patriarcato per costruire un nuovo maschile, libero e sano. Un maschile capace di accogliere e valorizzare l’importanza di una vita fondata sull'amorevolezza, l’autenticità, l’integrità verso se stessi e verso gli altri. Decostruire la cultura tossica sarà una sfida, ma insieme si è più forti" afferma Mario Infante, attivista di Officina Transfemminista e fondatore di Dialoghi sul Maschile, il quale faciliterà gli incontri.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che il cambiamento culturale necessario per contrastare la violenza di genere debba partire dagli uomini, chiamati a interrogarsi sui modelli di maschilità ereditati e sulle relazioni che costruiscono nella vita quotidiana. Con questa iniziativa Officina Transfemminista intende continuare a costruire sul territorio spazi di trasformazione collettiva, nella convinzione che il cambiamento sociale passi anche dalla capacità degli uomini di mettersi in discussione e contribuire attivamente alla costruzione di relazioni più libere e rispettose.

Informazioni per partecipare

Gli uomini interessati a partecipare al gruppo possono scrivere un messaggio al seguente numero +39 328 418 8636 (Mario) o inviare una mail a officinatransfemministabn@protonmail.com

Il primo incontro di conoscenza è previsto a breve e segnerà l’avvio del percorso di autocoscienza.